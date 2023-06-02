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    Олимпийский комитет РФ не получал приглашения на Азиатские игры

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    5 комментариев

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил, что организация не получила приглашения на Азиатские игры. С учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) возможность участия российских спортсменов в турнире кажется странной.

    «Если обратиться к рекомендациям МОК, доступным на веб-сайте организации, мы обнаружим ряд политических требований, которые полностью неприемлемы. Спортсменам явно запрещено представлять свою национальную федерацию или национальный комитет. Именно поэтому идея организованного участия в этих играх выглядит довольно странной. Не могу сказать больше, пока ОКР не получит приглашение на событие, — недостаточно информации для обсуждения вопроса», — цитирует РИА Новости Позднякова.

    В марте исполнительный комитет МОК предложил допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном качестве при соблюдении некоторых условий. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что может ждать российских спортсменов на этих играх.

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    Комментарии 5

    Рострелли02 Июн 2023 в 18:43
    Да как так- то? И тут нож в спину от братьев азиатов!
    +0−0
    25346053102 Июн 2023 в 18:43
    Правильно брезгуют и пинают.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 18:37
    Чувствую подлость,но точно не знаю в чем она.
    +0−0
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