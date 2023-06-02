Олимпийский комитет РФ не получал приглашения на Азиатские игры

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил, что организация не получила приглашения на Азиатские игры. С учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) возможность участия российских спортсменов в турнире кажется странной.



«Если обратиться к рекомендациям МОК, доступным на веб-сайте организации, мы обнаружим ряд политических требований, которые полностью неприемлемы. Спортсменам явно запрещено представлять свою национальную федерацию или национальный комитет. Именно поэтому идея организованного участия в этих играх выглядит довольно странной. Не могу сказать больше, пока ОКР не получит приглашение на событие, — недостаточно информации для обсуждения вопроса», — цитирует РИА Новости Позднякова.

