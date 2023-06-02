Суд не нашел небезопасных услуг в действиях водителя автобуса, попавшего в лобовое ДТП на Бестужевской

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор водителю автобуса, который минувшей осенью столкнулся с другим автобусом. В аварии тогда пострадали пассажиры. Водителя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в использовании поддельного документа о законности своего пребывания в России.

По версии обвинения, подсудимый, являясь водителем ООО «Вест-Сервис», умышленно создал угрозу здоровью неограниченному кругу лиц, осознавая, что оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Утром 13 октября 2022 года, двигаясь на автобусе Volgabus по установленному маршруту вдоль Бестужевской улицы в сторону проспекта Энергетиков, он в нарушение ПДД выехал на встречную полосу возле дома 75 и столкнулся с другим «Волгабасом», за рулем которого был его коллега, сообщает 2 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате 10 пассажирам автобусов «была причинена физическая боль и телесные повреждения различной степени тяжести».

Затем при проверке документов подсудимый, являясь гражданином Кыргызстана, предъявил для подтверждения своего якобы законного пребывания на территории РФ заведомо подложный документ — отрывную часть бланка уведомления о прибытии, которую ему на самом деле никогда не выдавали в МВД. Документ был изъят в ходе осмотра места происшествия.