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    Суд не нашел небезопасных услуг в действиях водителя автобуса, попавшего в лобовое ДТП на Бестужевской

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    2 комментария
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    Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор водителю автобуса, который минувшей осенью столкнулся с другим автобусом. В аварии тогда пострадали пассажиры. Водителя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в использовании поддельного документа о законности своего пребывания в России.

    По версии обвинения, подсудимый, являясь водителем ООО «Вест-Сервис», умышленно создал угрозу здоровью неограниченному кругу лиц, осознавая, что оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Утром 13 октября 2022 года, двигаясь на автобусе Volgabus по установленному маршруту вдоль Бестужевской улицы в сторону проспекта Энергетиков, он в нарушение ПДД выехал на встречную полосу возле дома 75 и столкнулся с другим «Волгабасом», за рулем которого был его коллега, сообщает 2 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате 10 пассажирам автобусов «была причинена физическая боль и телесные повреждения различной степени тяжести».

    Затем при проверке документов подсудимый, являясь гражданином Кыргызстана, предъявил для подтверждения своего якобы законного пребывания на территории РФ заведомо подложный документ — отрывную часть бланка уведомления о прибытии, которую ему на самом деле никогда не выдавали в МВД. Документ был изъят в ходе осмотра места происшествия.

    Мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Подсудимый свою вину признал. Суд же оправдал его по первой статье, не усмотрев в действиях водителя состава преступления, и признал за ним право на реабилитацию, а по второй — назначил штраф в 50 тысяч рублей. Но ему зачли время пребывания под стражей, в связи с чем он был освобожден от наказания. Из-под стражи водителя освободили немедленно в зале суда.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 2

    firma02 Июн 2023 в 16:57
    Волосы шевелятся..
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 16:53
    а если бы в автобусе ехали 10 полицейских??? как оно было бы тогда???
    +1−0
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