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    Десять пассажиров Пулково прямо в аэропорту выяснили, что они невыездные

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    10 комментариев

    Судебные приставы Петербурга в Пулково проверили 80 человек на наличие долгов. У 10 нашлись проблемы.

    Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 2 июня, на сегодняшний день в Петербурге почти 120 тысяч жителей ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за невыполненных финансовых обязательств. За первые 4 месяца приставы взыскали с должников, которым был закрыт выезд, 1,2 млрд рублей.

    Два дня приставы работали в Пулково и помогали желающим пассажирам узнать о наличии задолженности. В зоне вылета нашлось 10 должников, которые обязались погасить долги по возвращении на родину.

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    ПриставыДолжникиПулково
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    klid02 Июн 2023 в 15:01
    Татьяна, или перечитывайте написанное, или не пишите.
    "проверили 80 за наличие долгов", "задолжности", "10 должников, которые обязались погасить их", в заголовке - "невыездные", в конце текста - "по возвращению на родину" - все в 12 строчках.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 14:56
    Автор статьи и возможно редактор пишите, пожалуйста, грамотно!
    +1−0
    Гость02 Июн 2023 в 14:56
    Какая неожиданность. Про долги видимо забыли.
    +1−0
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