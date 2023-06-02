Десять пассажиров Пулково прямо в аэропорту выяснили, что они невыездные

Судебные приставы Петербурга в Пулково проверили 80 человек на наличие долгов. У 10 нашлись проблемы.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 2 июня, на сегодняшний день в Петербурге почти 120 тысяч жителей ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за невыполненных финансовых обязательств. За первые 4 месяца приставы взыскали с должников, которым был закрыт выезд, 1,2 млрд рублей.



Два дня приставы работали в Пулково и помогали желающим пассажирам узнать о наличии задолженности. В зоне вылета нашлось 10 должников, которые обязались погасить долги по возвращении на родину.

