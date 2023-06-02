Малком: «Зениту» по силам взять еще пять чемпионств подряд

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком в интервью «Фонтанке» сделал прогноз на то, сколько еще чемпионств подряд сможет взять петербургская команда.



«Лично я убежден, что, продолжив играть так же, как «Зенит» играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать свое превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, что «Зениту» по силам взять еще пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду», — заявил Малком.



Напомним, что в этом сезоне «Зенит» взял пятый чемпионский титул подряд, благодаря чему получил право разместить на своей эмблеме вторую звезду. Всего на счету сине-бело-голубых теперь 10 побед в национальных чемпионатах (1 — в СССР, 9 — в России).

