«Как разорвать сделку с Сатаной». Смерть воспитательницы детского сада в Колпино, скорее всего, была самоубийством

Специалисты тщательно исследовали место, где нашли тело воспитательницы детского сада в Колпино, и пришли к выводам, что убийцу, скорее всего, искать не придется.



Причиной гибели 46-летней женщины, тело которой нашли на лестнице 12 этажа дома на бульваре Трудящихся, предположительно, было самоубийство, стало известно «Фонтанке» 2 июня.



К нему женщина подошла серьезно — на месте нашли набор ножей, чек на их покупку, шприц и колбу с остатками обезболивающего вещества.



Как установило следствие, некоторое время назад женщина тяжело переболела ковидом. У нее стали якобы проявляться признаки психологического недуга. Работу в детском саду она потеряла. В её телефоне, по предварительной информации, нашли много запросов на то, как самому справиться с болезнью, а также как разорвать сделку с дьяволом.

