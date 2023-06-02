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    «Как разорвать сделку с Сатаной». Смерть воспитательницы детского сада в Колпино, скорее всего, была самоубийством

    10005
    9 комментариев

    Специалисты тщательно исследовали место, где нашли тело воспитательницы детского сада в Колпино, и пришли к выводам, что убийцу, скорее всего, искать не придется.

    Причиной гибели 46-летней женщины, тело которой нашли на лестнице 12 этажа дома на бульваре Трудящихся, предположительно, было самоубийство, стало известно «Фонтанке» 2 июня.

    К нему женщина подошла серьезно — на месте нашли набор ножей, чек на их покупку, шприц и колбу с остатками обезболивающего вещества.

    Как установило следствие, некоторое время назад женщина тяжело переболела ковидом. У нее стали якобы проявляться признаки психологического недуга. Работу в детском саду она потеряла. В её телефоне, по предварительной информации, нашли много запросов на то, как самому справиться с болезнью, а также как разорвать сделку с дьяволом.

    Некоторое время назад близкие заявили о её пропаже. И 1 июня её объявили в розыск как без вести пропавшую. А вечером тело женщины нашли в парадной соседнего с её дома в Колпино.

    Проводится проверка. Контроль за её проведением осуществляет прокуратура Колпинского района.

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    Смерть женщиныВоспитатель детсадаСамоубийство
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    Комментарии 9

    Гость02 Июн 2023 в 10:26
    Вот интересно где все эти миллиарды психологов которых выпускают все эти тысячи институтов переделанных из путяг и техникумов?
    +0−0
    Guddd-Head02 Июн 2023 в 10:26
    Он сам упал на нож.
    И так 7 раз подряд.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 10:25
    Проверяйте версии инсценировки или доведения до самоубийства.
    +0−0
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