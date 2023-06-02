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    Полиция отправляет в суд организатора разбоя в Удельном парке. Спортсменов и 11 миллионов не нашли

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    4 комментария

    В суд передано дело о разбойном нападении на главу юрфирмы, который лишился 13 миллионов под предлогом обмена на валюту. Избивавших его спортсменов не нашли.

    Подробности дела 2 июня приводит пресс-служба регионального управления МВД. К юристу с просьбой о выгодном обмене 13 миллионов рублей на валюту обратились знакомые, ему за хлопоты полагался процент. Среди знакомых нашелся человек, который обещал помочь — 53-летний менеджер по логистике.

    Встреча была назначена в Удельном парке. Юрист пришел с чемоданом с деньгами, логист с четырьмя вышибалами.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Главк уточняет, что судя по характеру травм потерпевшего, у нападавших были профессиональные спортивные навыки.

    Организатора и подельника нашли и задержали за пару недель. Они успели купить «Мерседес», но и с его учетом арест наложен на сумму порядка двух миллионов рублей. Спортсменов продолжают искать.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    Гость02 Июн 2023 в 09:21
    Банально.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 09:18
    В гостинице какой-нибудь затихарились.
    +0−0
    Zet02 Июн 2023 в 08:51
    В Удельном парке база "Зенита". Там спортсменов и ищите...
    +1−0
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