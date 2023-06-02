Полиция отправляет в суд организатора разбоя в Удельном парке. Спортсменов и 11 миллионов не нашли

В суд передано дело о разбойном нападении на главу юрфирмы, который лишился 13 миллионов под предлогом обмена на валюту. Избивавших его спортсменов не нашли.

Подробности дела 2 июня приводит пресс-служба регионального управления МВД. К юристу с просьбой о выгодном обмене 13 миллионов рублей на валюту обратились знакомые, ему за хлопоты полагался процент. Среди знакомых нашелся человек, который обещал помочь — 53-летний менеджер по логистике.

Встреча была назначена в Удельном парке. Юрист пришел с чемоданом с деньгами, логист с четырьмя вышибалами.