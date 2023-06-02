В Apple отрицают работу на американские спецслужбы

В корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами, передаёт Reuters со ссылкой на заявление компании от 1 июня.
«Компания никогда не работала с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет этого делать», — цитирует агентство заявление Apple.
Напомним, 1 июня в ФСБ РФ сообщили о раскрытии разведывательной деятельности американских спецслужб, в частности, АНБ. Как пояснили в пресс-службе ведомства, американцы следили за россиянами с помощью вредоносного программного обеспечения на устройствах Apple.
«Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки», — уточнили представители ФСБ.
Сообщалось также, что, помимо отечественных абонентов, вредоносное ПО было вшито в устройства, сим-карты которых зарегистрированы на иностранные диппредставительства в России.