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    В Apple отрицают работу на американские спецслужбы

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    1 комментарий

    В корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами, передаёт Reuters со ссылкой на заявление компании от 1 июня.

    «Компания никогда не работала с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет этого делать», — цитирует агентство заявление Apple.

    Напомним, 1 июня в ФСБ РФ сообщили о раскрытии разведывательной деятельности американских спецслужб, в частности, АНБ. Как пояснили в пресс-службе ведомства, американцы следили за россиянами с помощью вредоносного программного обеспечения на устройствах Apple.

    «Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки», — уточнили представители ФСБ.

    Сообщалось также, что, помимо отечественных абонентов, вредоносное ПО было вшито в устройства, сим-карты которых зарегистрированы на иностранные диппредставительства в России.

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    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 00:11
    Мы вам не верим!
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