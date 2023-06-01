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    Финнам теперь можно убивать гадюк только на своей земле

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    5 комментариев
    Фото: Henri / Adobe Stock
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    Новый закон об охране природы вступил в силу 1 июня в Финляндии, сообщают финские СМИ. Больше всего от введения новых правил выиграли гадюки. Впервые этих змей причислили в Суоми к охраняемым видам.

    Впрочем, права человека закон тоже учитывает. Особенно в случае единоборства со змеей, если уж так жизнь повернулась. Теперь гадюк нельзя убивать — далее цитата — «безосновательно». А также нельзя их ловить и мешать им жить.

    «Защита гадюки — это важный сигнал о том, что убивать диких животных неправильно, и животные, которые не всем нравятся, также нуждаются в защите и заслуживают ее», — прокомментировал законодательную новеллу зоолог, один из основателей Финского герпетологического общества Ярмо Саарикиви.

    Закон, однако, позволяет финнам ловить гадюк во дворе собственного дома и перемещать их. И вот если переместить гадюку не удается, ее разрешается убить.

    Фото: Henri / Adobe Stock

    Справка: обыкновенная гадюка отличается от собратьев тем, что хорошо переносит низкие температуры. Поэтому обитает в Европе и Азии вплоть до Северного полярного круга и даже в Заполярье. Для человека укус гадюки потенциально опасен, но редко приводит к смерти. По статистике, примерно 70% укушенных либо не испытывают каких-либо симптомов вообще, либо чувствуют жгучую боль непосредственно в месте укуса.

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    ГадюкиФинляндияЗакон
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    Комментарии 5

    Гость01 Июн 2023 в 23:49
    Гадюка во дворе дома😂
    Что-то из урбанистической фантастики
    Да змеюкин драпает от человека ,что есть мочи....
    Змеюкин любит тишину, а человеков не любит от слова совсем
    Позавидуешь финским гадюкам)))
    +0−1
    Гость01 Июн 2023 в 23:38
    И вот если переместить гадюку не удается

    Для больных наверно написали.
    +0−0
    triton197701 Июн 2023 в 23:22
    Гадюка наверное не сразу догадается, хотят ее "пристукнуть", или гуманистически переместить, и будет защищать права рептилий по известной схеме..))
    +0−0
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