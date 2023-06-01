Финнам теперь можно убивать гадюк только на своей земле

Новый закон об охране природы вступил в силу 1 июня в Финляндии, сообщают финские СМИ. Больше всего от введения новых правил выиграли гадюки. Впервые этих змей причислили в Суоми к охраняемым видам.
Впрочем, права человека закон тоже учитывает. Особенно в случае единоборства со змеей, если уж так жизнь повернулась. Теперь гадюк нельзя убивать — далее цитата — «безосновательно». А также нельзя их ловить и мешать им жить.
«Защита гадюки — это важный сигнал о том, что убивать диких животных неправильно, и животные, которые не всем нравятся, также нуждаются в защите и заслуживают ее», — прокомментировал законодательную новеллу зоолог, один из основателей Финского герпетологического общества Ярмо Саарикиви.
Закон, однако, позволяет финнам ловить гадюк во дворе собственного дома и перемещать их. И вот если переместить гадюку не удается, ее разрешается убить.