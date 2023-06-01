Послушайте, как в Петербурге стучит первый летний град

Июнь, +8, град — в Петербурге сурово начинается лето. В Ленинградской области тем временем ждут ночные заморозки.
Град застучал в Калининском районе к вечеру 1 июня. Читатель «Фонтанки» делится видео, снятым на пересечении Замшиной и проспекта Металлистов. Дождь с ледяными крупицами барабанил в окна и в Приморском районе города.
читатель «Фонтанки»
По данным Северо-Западного УГМС, сейчас в Петербурге примерно +8 градусов. К ночи похолодает до четырёх, а в Ленобласти местами температура может опуститься ниже нуля.
Судя по прогнозам, в ближайшие дни зонтик далеко лучше не убирать. Синоптики обещают кратковременные дожди и максимум +13 в пятницу, 2 июня.