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    Фонтанка SUP

    Твой код на «Фонтанка SUP»

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    1 комментарий
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    В первые же часы после открытия регистрации на фестиваль «Фонтанка SUP» на праздник зарегистрировалось больше тысячи человек. Мы рады вашей активности и хотим предупредить об одной важной новинке сезона.

    Зарегистрироваться на «Фонтанка SUP» можно на официальном сайте события.

    Если регистрация прошла успешно, вы получите на указанную вами почту письмо, в котором найдете индивидуальный QR-код.

    Берегите его, не стирайте и никуда не выкидывайте. Это ваш главный документ при получении стартового номера в августе. С помощью куар-кода мы рассчитываем значительно упростить и ускорить процесс получения этого номера.

    Напоминаем, что стартовый номер даст вам право не только проплыть всю дистанцию фестиваля, но и участвовать в многочисленных конкурсах, которые готовят организаторы и их партнеры.

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» пройдет в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из 7 стран и более 80 городов прошли в прошлом году 8-километровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру».

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    Комментарии 1

    Гость01 Июн 2023 в 20:50
    главное - чтобы на мероприятии были спасатели, а то там, где кучи народа - вечно что-то происходит - то давка на концертах всяких, а тут мероприятие на воде... мало ли кто плавать разулся, или ногу сведёт судорога... МЧС позвать не забудьте... лучше перебдеть, чем недобдеть... а то визитная карточка может быстро превратиться в запретное... чиновникам только дай повод...
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