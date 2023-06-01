Твой код на «Фонтанка SUP»

В первые же часы после открытия регистрации на фестиваль «Фонтанка SUP» на праздник зарегистрировалось больше тысячи человек. Мы рады вашей активности и хотим предупредить об одной важной новинке сезона.

Зарегистрироваться на «Фонтанка SUP» можно на официальном сайте события.