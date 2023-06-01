Твой код на «Фонтанка SUP»

В первые же часы после открытия регистрации на фестиваль «Фонтанка SUP» на праздник зарегистрировалось больше тысячи человек. Мы рады вашей активности и хотим предупредить об одной важной новинке сезона.
Зарегистрироваться на «Фонтанка SUP» можно на официальном сайте события.
Если регистрация прошла успешно, вы получите на указанную вами почту письмо, в котором найдете индивидуальный QR-код.
Берегите его, не стирайте и никуда не выкидывайте. Это ваш главный документ при получении стартового номера в августе. С помощью куар-кода мы рассчитываем значительно упростить и ускорить процесс получения этого номера.
Напоминаем, что стартовый номер даст вам право не только проплыть всю дистанцию фестиваля, но и участвовать в многочисленных конкурсах, которые готовят организаторы и их партнеры.
Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» пройдет в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из 7 стран и более 80 городов прошли в прошлом году 8-километровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру».