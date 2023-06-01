В метро — без намордника. Пёс-поводырь Урс из Петербурга отстоял это право в суде

В Санкт-Петербургском городском суде сегодня приняли решение в пользу незрячих и их псов-поводырей: теперь хозяева могут не надевать намордники на таких собак.
Справедливости добились пёс Урс из Петербурга и его незрячий хозяин – Валерий Крумкач. Вместе человек и собака спорили со Смольным, который был уверен: поднять трость может и сотрудник подземки, а собаки в намордниках в метро неслучайно – для безопасности.
«Для инвалида по зрению это не только собака, а средство ориентирования, техническое средство реабилитации. Правительство Санкт-Петербурга умаляет права инвалидов, устанавливая дополнительные требования к собаке-проводнику, что является недопустимым, является дискриминации граждан по признаку инвалидности», – рассказал в суде адвокат Валерия Крумкача.
Правила метро запрещают провозить собак без намордников, но теперь суд признал этот пункт незаконным – по отношению к собакам-проводникам.
Валерия Крумкача на заседании сопровождал пес-поводырь по кличке Урс, что в переводе с древнекарельского означает «медведь». Почему петербуржцу пришлось подавать такой иск, можно почитать в материале «Фонтанки».