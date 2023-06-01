Соратники Кадырова выступили с критикой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Депутат Государственной думы Адам Делимханов и председатель парламента Республики Чечня Магомед Даудов раскритиковали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В четверг, 1 июня, Делимханов опубликовал видео в своем Telegram-канале, слова Даудова появились в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный». Свое обращение Адам Делимханов записал в ответ на высказывание Пригожина о работе спецподразделения «Ахмат», которое входит в состав войск Росгвардии. «Увидел в Telegram-канале обращение или заявление Евгения Пригожина, в котором он говорит, что ему непонятны задачи и чем занимается подразделение «Ахмат». <…> «Ахмат», как всегда, выполняет все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время. Мы тебе объясним, что тебе непонятно», — сказал Делимханов.

Также парламентарий назвал Пригожина блогером, который «на весь мир кричит» о проблемах России. «Мы все знаем, сколько людей положил в направлении Бахмута за 7–8 месяцев, ты был руководителем, и можно сравнить наши <…>. Наш народ, наши граждане, все должны понимать, насколько сложно было в первые времена, начиная от Гостомеля, и, естественно, главная задача была это Мариуполь. <…> Несмотря на все сложности, совместно с Минобороны и Росгвардией, с ДНР, со всеми подразделениями, мы вместе решили эту проблему. <…> Не говорили о сложностях, о проблемах, что у нас чего-то не хватает. Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где, что, когда увидимся. <…> Министерство обороны сколько поддерживало тебя за эти 7–8 месяцев, мы это все знаем, которые здесь находятся, и в штабе, и на передовой», — рассказал на видео Делимханов.

По его словам, в настоящее время подразделение «Ахмат» находится по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. «Сегодня в Донецкой народной республике направление Марьинки самое сложное. <…> Но мы не кричим, не орем, что у нас этого не хватает, того не хватает. Тебе давалось больше, чем кому-либо, и, несмотря на это, столько жертв, столько погибших. Мы все это знаем, поэтому хватит болтать, давай говори, где и что, если тебе что-то непонятно», — произнес Делимханов.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов также отреагировал на высказывание Евгения Пригожина о подразделениях «Ахмат». Он заявил, что о задачах, стоящих перед «Ахматом», знает верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Также Даудов добавил, что о возможностях подразделения знают ВСУ и жители 36 населенных пунктов ЛНР, которые были взяты под контроль спецназом «Ахмат» и вторым армейским корпусом.