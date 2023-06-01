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    Путин наградил главу Шебекино орденом Мужества

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    2 комментария

    Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов награжден орденом Мужества. Указ об этом подписал 1 июня президент РФ Владимир Путин.

    Чиновника наградили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

    Приграничный Шебекинский округ с прошлой весны подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно они участились в последние дни, под огнем как город Шебекино, так и ближайшие населенные пункты. Есть погибшие и раненые. Принято решение о вывозе из опасной зоны детей, также всех желающих размещают в белгородских ПВР. В Кремле ситуацию с обстрелами области назвали «тревожной», о ней регулярно докладывают президенту.

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    Комментарии 2

    Гость01 Июн 2023 в 15:41
    А вы сомневались, что он активно занимается вопросом...
    +1−0
    X-кот01 Июн 2023 в 15:40
    помог. вот какой заботливый
    +2−0
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