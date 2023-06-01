Путин наградил главу Шебекино орденом Мужества

Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов награжден орденом Мужества. Указ об этом подписал 1 июня президент РФ Владимир Путин.
Чиновника наградили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».
Приграничный Шебекинский округ с прошлой весны подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно они участились в последние дни, под огнем как город Шебекино, так и ближайшие населенные пункты. Есть погибшие и раненые. Принято решение о вывозе из опасной зоны детей, также всех желающих размещают в белгородских ПВР. В Кремле ситуацию с обстрелами области назвали «тревожной», о ней регулярно докладывают президенту.