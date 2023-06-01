«Говорит, для Усть-Ишима это в порядке вещей». 20-летней фигурантке дела о педофилии добавили инцест

Следствие продолжает считать детей, которые могли стать жертвами интимных интересов 20-летней жительницы Омской области. По информации РИА Новости, она не отрицает.
Детали расследования 31 мая агентство сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах. Девушке из Усть-Ишимского района области вменяют домогательства к 14 летнему брату и секстинг(интимная переписка, пересылка фото) с детьми из других регионов.
«Там именно порно. Сама подозреваемая реагирует совершенно спокойно. Говорит, что для Усть-Ишима это в порядке вещей. Рассказывает, как сочинение — будто, как я провела лето», — цитирует агентство своего собеседника.
Девушка более месяца находится под домашним арестом. Её задержали по подозрению в совращении племянника. По версии следствия, противоправное в отношении ребёнка она совершила летом 2021 года, когда ему было 10 лет, а ей самой 18. Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, писал NGS55.RU.