«Говорит, для Усть-Ишима это в порядке вещей». 20-летней фигурантке дела о педофилии добавили инцест

Следствие продолжает считать детей, которые могли стать жертвами интимных интересов 20-летней жительницы Омской области. По информации РИА Новости, она не отрицает.



Детали расследования 31 мая агентство сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах. Девушке из Усть-Ишимского района области вменяют домогательства к 14 летнему брату и секстинг(интимная переписка, пересылка фото) с детьми из других регионов.

«Там именно порно. Сама подозреваемая реагирует совершенно спокойно. Говорит, что для Усть-Ишима это в порядке вещей. Рассказывает, как сочинение — будто, как я провела лето», — цитирует агентство своего собеседника.