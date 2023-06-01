«Метро закрывается через 15–20 минут после сигнала». Как «Фонтанка» пыталась найти ближайшее бомбоубежище в Петербурге

«Фонтанка» побывала на занятии по гражданской обороне, где всех присутствующих обещали научить действиям при ЧС и способам защиты. Инструктаж для неработающего населения утром в среду проводила местная администрация МО Правобережный, пришедшим пенсионерам и детям подробно и на практике показали, как оказать первую помощь пострадавшему.
Но были у присутствующих и другие вопросы, например, куда бежать, если сработали сирены. Метро на роль ближайшего бомбоубежища не подходит, так как якобы закроется через 10–15 минут после объявления сигнала «Внимание всем», заявил инструктор, но обнадежил, что любой желающий может узнать адрес ближайшего убежища в интернете или, набрав 112, или 004.
Последний номер принадлежит «Городскому мониторинговому центру». Там на вопрос журналиста ответили честно, что не знают, и посоветовали обратиться к дежурному помощнику главы районной администрации. Он уверенно отправил в ближайшую станцию метро. Однако добиться внятного ответа на вопрос, что делать, если оно всё равно находится далеко от дома, не удалось и от него. Чем закончился звонок, смотрите в нашей видеоновости.