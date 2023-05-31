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    Американский генерал едет на переговоры в 300 км от Петербурга

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    3 комментария

    Американский генерал, командующий корпусом морской пехоты США Дэвид Бергер приедет на переговоры с финским коллегой, сообщают СМИ Суоми.

    Как пишут местные журналисты 31 мая, Бергер будет встречаться с командующим оборонительными силами Финляндии — генералом Тимо Кивиненом. Темами переговоров будут двустороннее сотрудничество и ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря. Американского гостя будут знакомить с опытом коллег из США, работающих в Финляндии и деятельностью финского ВМФ.

    Как писала «Фонтанка», накануне в Финляндии, Швеции и Норвегии стартовали крупнейшие в Европе учения ВВС «Вызов Арктики».

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