Американский генерал едет на переговоры в 300 км от Петербурга

Американский генерал, командующий корпусом морской пехоты США Дэвид Бергер приедет на переговоры с финским коллегой, сообщают СМИ Суоми.



Как пишут местные журналисты 31 мая, Бергер будет встречаться с командующим оборонительными силами Финляндии — генералом Тимо Кивиненом. Темами переговоров будут двустороннее сотрудничество и ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря. Американского гостя будут знакомить с опытом коллег из США, работающих в Финляндии и деятельностью финского ВМФ.



Как писала «Фонтанка», накануне в Финляндии, Швеции и Норвегии стартовали крупнейшие в Европе учения ВВС «Вызов Арктики».

