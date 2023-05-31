Бот в помощь. Премьер-министр Дании выступила в парламенте с речью, которую писал не человек

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила перед парламентом в Копенгагене с речью, частично написанной чат-ботом ChatGPT. Об этом 31 мая сообщает издание Spiegel.



«Хотя программа не всегда верна в отношении деталей работы правительства и пунктуации, меня одновременно восхищает и в то же время пугает, на что она способна», — поделилась политик.



По словам Фредериксен, люди пока еще не до конца понимают, в какой степени искусственный интеллект повлияет на наше общество.



Фрагменты, написанные чат-ботом, включали в себя фразы наподобие: «Мы упорно работали вместе, чтобы обеспечить сильное и устойчивое будущее Дании».

