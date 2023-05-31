Бот в помощь. Премьер-министр Дании выступила в парламенте с речью, которую писал не человек

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила перед парламентом в Копенгагене с речью, частично написанной чат-ботом ChatGPT. Об этом 31 мая сообщает издание Spiegel.
«Хотя программа не всегда верна в отношении деталей работы правительства и пунктуации, меня одновременно восхищает и в то же время пугает, на что она способна», — поделилась политик.
По словам Фредериксен, люди пока еще не до конца понимают, в какой степени искусственный интеллект повлияет на наше общество.
Фрагменты, написанные чат-ботом, включали в себя фразы наподобие: «Мы упорно работали вместе, чтобы обеспечить сильное и устойчивое будущее Дании».
ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме. Он даже писал колонку для «Фонтанки».
Ранее лидеры в области искусственного интеллекта предупредили, что их разработки могут нести смертельную опасность для человечества. С этим согласны в числе прочих генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис и генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи.