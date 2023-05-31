    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 12

    2 м/с, зап

    757мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.99eur86.5

    Бот в помощь. Премьер-министр Дании выступила в парламенте с речью, которую писал не человек

    1023
    15 комментариев

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила перед парламентом в Копенгагене с речью, частично написанной чат-ботом ChatGPT. Об этом 31 мая сообщает издание Spiegel.

    «Хотя программа не всегда верна в отношении деталей работы правительства и пунктуации, меня одновременно восхищает и в то же время пугает, на что она способна», — поделилась политик.

    По словам Фредериксен, люди пока еще не до конца понимают, в какой степени искусственный интеллект повлияет на наше общество.

    Фрагменты, написанные чат-ботом, включали в себя фразы наподобие: «Мы упорно работали вместе, чтобы обеспечить сильное и устойчивое будущее Дании».

    ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме. Он даже писал колонку для «Фонтанки».

    Ранее лидеры в области искусственного интеллекта предупредили, что их разработки могут нести смертельную опасность для человечества. С этим согласны в числе прочих генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис и генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close