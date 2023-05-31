«Выставка закрыта ввиду разрушения всех экспонатов». В ДК моряков погуляли вандалы

В ночь на 31 мая была разрушена выставка Ивана Чемакина в полузаброшенном здании ДК моряков. Об этом сообщили организаторы, Фонд поддержки и развития современного искусства Limonov Art Foundation.
«Сейчас Limonov Art Foundation разбирается с ситуацией. Выставка закрыта ввиду разрушения всех экспонатов», — говорится в их пресс-релизе.
«Сегодня случился акт жёсткого вандализма, экспозиция нашего проекта БШдкМ была полностью уничтожена, — рассказала «Фонтанке» Анна Якубова, сооснователь Limonov Art Foundation. — Все объекты повреждены. Поэтому выставка досрочно закрыта. Кто-то целенаправленно разрушил, растерзал произведения искусства. Так как ничего другого не тронуто». Она отметила, что охрана там круглосуточная, однако она в основном находится в другом крыле здания.
Изначально планировалось, что выставка проработает до 4 июня. Авторы рассчитывали, что проект-инсталляция-путешествие будет полностью проходить по непарадным помещениям ДК: коридорам, гримёркам, кладовым, подсобкам, вызывая ностальгию.