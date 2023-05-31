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    «Выставка закрыта ввиду разрушения всех экспонатов». В ДК моряков погуляли вандалы

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    13 комментариев

    В ночь на 31 мая была разрушена выставка Ивана Чемакина в полузаброшенном здании ДК моряков. Об этом сообщили организаторы, Фонд поддержки и развития современного искусства Limonov Art Foundation.

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    «Сейчас Limonov Art Foundation разбирается с ситуацией. Выставка закрыта ввиду разрушения всех экспонатов», — говорится в их пресс-релизе.

    «Сегодня случился акт жёсткого вандализма, экспозиция нашего проекта БШдкМ была полностью уничтожена, — рассказала «Фонтанке» Анна Якубова, сооснователь Limonov Art Foundation. — Все объекты повреждены. Поэтому выставка досрочно закрыта. Кто-то целенаправленно разрушил, растерзал произведения искусства. Так как ничего другого не тронуто». Она отметила, что охрана там круглосуточная, однако она в основном находится в другом крыле здания.

    Изначально планировалось, что выставка проработает до 4 июня. Авторы рассчитывали, что проект-инсталляция-путешествие будет полностью проходить по непарадным помещениям ДК: коридорам, гримёркам, кладовым, подсобкам, вызывая ностальгию.

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    Комментарии 13

    Dazdraperma31 Мая 2023 в 19:35
    Современное искусство - очень тонкая вещь.
    Я был в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма...
    Пятый этаж - «Современное искусство». Захожу...
    Смотрю, висит картина - «Желтый параллелепипед». Подпись: «Желтый параллелепипед».
    Я думаю, ну, вообще-то сто лет назад, Малевич что-то в этом роде уже нарисовал, тема закрыта.
    Ладно, иду дальше.
    Два треугольника красный и синий. Подпись: «Два треугольника - красный и синий».
    А я-то думаю, что это? А это, оказывается, два треугольника.
    Иду дальше, смотрю - куча мусора, обнесена веревочкой, и подпись: «Куча мусора».
    Вот, Камиль стал уже разбираться в современном искусстве. -А то!
    Дальше я легко угадывал названия.
    Ну, иду дальше, смотрю...
    ...туалет... ровно такая же веревочка и подпись: «Туалет не работает».
    Я стал думать, это туалет не работает, или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»?
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