Чистый убыток российских сервисов по доставке продуктов питания достиг 60 млн рублей в 2022 году

Чистый убыток крупнейших сервисов по доставке продуктов питания достиг 60 млн рублей. Об этом сообщил глава «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров в ходе форума «Недели российского ритейла» 31 мая.



Рынок e-grocery за 2022 год вырос на 60%, его емкость составила порядка 625 млрд рублей, рассказал он. При этом чистый убыток составил более 60 млрд рублей. Убыток распределен неравномерно. Больше всего инвестируют сервисы экосистемы Сбера, Яндекса.



«Но сейчас потребители в онлайне не платят столько, сколько стоит сама услуга. Потребители хотят те же цены, что в офлайне, но чтобы им бесплатно доставили и сделали это не более чем за два часа. Конечно, такая ситуация складывается в экономику очень сложно», – отметил он.

