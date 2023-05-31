Что такое «не везет» на Казакова: на соседнем перекрестке с прорывом пробку собирает ДТП

Читатель «Фонтанки»
На юго-западе Петербурга из-за происшествий в пробках застряли сразу два соседних перекрестка на одной из крупных улиц. Возле одного случилась коммунальная авария, на втором — дорожная, прямо на трамвайных путях.
На пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова столкнулись два легковых автомобиля, сообщает «Фонтанке» читатель. Обе с сильно разбитыми «мордами» встали прямо посреди перекрестка поперек трамвайных путей.
Впрочем, трамваи № 60, которые ходят по Маршала Казакова, все равно с 15:50 следуют в обход по проспекту Стачек — из-за коммунальной аварии у соседнего перекрестка, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс». Возле ТЦ «Континент» прорвало трубу, и вода залила дорогу и тротуары. Из-за этого в объезд также направлены 9 автобусных маршрутов.
По данным «Яндекс.Пробок», движение затруднено на обоих перекрестках. На проспекте Маршала Жукова особенно сильная пробка собралась со стороны Комсомольской площади. На проспекте Стачек пробки к перекрестку с Маршала Казакова собрались с обеих сторон.