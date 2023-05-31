Ветеранам и их семьям будут выдавать землю под садоводство и древесину в Ленобласти

Категории льготных граждан расширили в Ленинградской области. Ветераны боевых действий смогут рассчитывать на получение земли.



Как пишет 47news, 31 мая депутаты ЗакСа Ленобласти приняли сразу в трёх чтениях законопроект о выделении земель под садоводство. Их смогут получить родственники погибших Героев России, ветераны боевых действий и члены их семей в случае их гибели.



Также для этих категорий ввели ещё одну льготу — на получение 150 кубов древесины. Произошло это в ответ на обращение прокуратуры региона.



Аналогичный объём древесины получают многодетные семьи, им этого должно хватить на строительство дома.

