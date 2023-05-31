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    Ветеранам и их семьям будут выдавать землю под садоводство и древесину в Ленобласти

    2012
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    Категории льготных граждан расширили в Ленинградской области. Ветераны боевых действий смогут рассчитывать на получение земли.

    Как пишет 47news, 31 мая депутаты ЗакСа Ленобласти приняли сразу в трёх чтениях законопроект о выделении земель под садоводство. Их смогут получить родственники погибших Героев России, ветераны боевых действий и члены их семей в случае их гибели.

    Также для этих категорий ввели ещё одну льготу — на получение 150 кубов древесины. Произошло это в ответ на обращение прокуратуры региона.

    Аналогичный объём древесины получают многодетные семьи, им этого должно хватить на строительство дома.

    Также прокуратура потребовала принять законопроект, гарантирующий призванному на военную службу место старосты, если он его занимал.

    Сегодня стало известно, что в Ленобласти ввели региональные выплаты при ранении/гибели для бойцов ЧВК.

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