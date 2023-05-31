«Он сделал меня бомжом». Стрелявший в главу дагестанского села рассказал, зачем это сделал

Предполагаемый в убийстве главы села Рубас в Дагестане рассказал, что застрелил его из-за затяжного конфликта, связанного с недвижимостью. Подозреваемый задержан.
Кадры с задержанным – 58-летним местным жителем – 31 мая публикует пресс-служба регионального управления МВД. Мужчина говорит, что погибший «продал его дома и сделал его бомжом». Мирно разрешить спор, по словам подозреваемого, долгое время не удавалось.
МВД Дагестана
Полиция также публикует видеозапись, на которой запечатлен момент убийства. Видно, как из машины выходит мужчина с чем-то похожим на оружие в руках, вплотную подходит к человеку и направляет на него огнестрел. Жертва падает, а стрелявший спокойно садится в машину – свидетели, подошедшие к упавшему, его не останавливают. Судя по кадрам, некоторое время после выстрела Байрамбегов еще был жив.
МВД Дагестана
По данным МВД, убийство произошло у дома жертвы около полудня. Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что убил главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова.
Медики подтвердили смерть последнего от выстрела в область сердца. Ему был 61 год.