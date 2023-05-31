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    В Дагестане застрелили главу села Рубас. Предполагаемый убийца сам позвонил в полицию

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    В Дербентском районе Дагестана убили главу села Рубас. На место отправились следователи и криминалисты, сообщает 31 мая пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

    Медики скорой помощи подтвердили гибель главы села Гаджикурбана Байрамбегова от выстрела в область сердца, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации района. По предварительным данным, стрелявший сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном.

    Байрамбегову был 61 год. По данным РИА Дагестан, стрелка задержали. По неподтвержденной пока информации, на преступление задержанного толкнул земельный спор.

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