В Дагестане застрелили главу села Рубас. Предполагаемый убийца сам позвонил в полицию

В Дербентском районе Дагестана убили главу села Рубас. На место отправились следователи и криминалисты, сообщает 31 мая пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Медики скорой помощи подтвердили гибель главы села Гаджикурбана Байрамбегова от выстрела в область сердца, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации района. По предварительным данным, стрелявший сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном.

Байрамбегову был 61 год. По данным РИА Дагестан, стрелка задержали. По неподтвержденной пока информации, на преступление задержанного толкнул земельный спор.