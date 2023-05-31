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    На полках российских магазинов в прошлом году появилось 10 тысяч новых брендов. Но ассортимент сократился

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    В 2022 году на российском рынке появилось 10 460 брендов товаров повседневного спроса. Об этом рассказал Константин Локтев, директор по работе с ретейлом NielsenIQ в ходе «Недели российского ритейла» 31 мая.

    В их число включены случаи выходов уже существующих марок в новые сегменты. Таким образом, каждый седьмой продукт можно назвать новинкой. «Ассортимент претерпел значительные изменения», — сказал он.

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    Больше всего новых марок появилось в категориях прохладительных напитков, алкоголя, молочных товаров и кондитерских изделий. На них пришлось 80% всех запусков 2022 года.

    Однако несмотря на это, ассортимент на полках магазинов сократился — на 6% среди продовольственных товаров, на 17,2% — в сегменте непродовольственных. Представленность товаров для детей снизилась на 7,9%, товаров для животных — на 3%.

    При этом число позиций алкогольной продукции увеличилось на 1,2%, табака — на 3,7%.

    Сужение ассортимента произошло во всех форматах магазинов, за исключением минимаркетов.

    Фото: https://retailweek.ru/
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    Фото: https://retailweek.ru/

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    Комментарии 4

    Гость31 Мая 2023 в 15:10
    Брендов? Правда?
    Каких?
    +0−0
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