На полках российских магазинов в прошлом году появилось 10 тысяч новых брендов. Но ассортимент сократился

В 2022 году на российском рынке появилось 10 460 брендов товаров повседневного спроса. Об этом рассказал Константин Локтев, директор по работе с ретейлом NielsenIQ в ходе «Недели российского ритейла» 31 мая.



В их число включены случаи выходов уже существующих марок в новые сегменты. Таким образом, каждый седьмой продукт можно назвать новинкой. «Ассортимент претерпел значительные изменения», — сказал он.