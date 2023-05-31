На полках российских магазинов в прошлом году появилось 10 тысяч новых брендов. Но ассортимент сократился

В 2022 году на российском рынке появилось
В их число включены случаи выходов уже существующих марок в новые сегменты. Таким образом, каждый седьмой продукт можно назвать новинкой. «Ассортимент претерпел значительные изменения», — сказал он.
Больше всего новых марок появилось в категориях прохладительных напитков, алкоголя, молочных товаров и кондитерских изделий. На них пришлось 80% всех запусков 2022 года.
Однако несмотря на это, ассортимент на полках магазинов сократился — на 6% среди продовольственных товаров, на 17,2% — в сегменте непродовольственных. Представленность товаров для детей снизилась на 7,9%, товаров для животных — на 3%.
При этом число позиций алкогольной продукции увеличилось на 1,2%, табака — на 3,7%.
Сужение ассортимента произошло во всех форматах магазинов, за исключением минимаркетов.