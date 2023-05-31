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    В Неву из Отрадного текут нечистоты — видео

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    Фото: 47news
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    Канализационные стоки в городе Отрадное переливаются через стену очистных сооружений и текут по лесу в Неву. Кадры с места аварии 31 мая показывает 47news.

    47news

    Пока что неясно, по какой причине канализация начала переливаться через стену очистных. Нечистоты водопадом растеклись по лесу вниз к реке.

    Очистные были построены в 60-х и давно идут разговоры о том, что их мощность должна быть увеличена — на 25-тысячный город нынешних 10,6 тысячи кубометров в сутки не хватает.

    Стоки потекли в лес накануне поздним вечером. Чтобы выяснить и устранить причину поломки, для начала придется все слить — из-за этого 1 июня в городе будет отключена вода и канализация, пользоваться уборными будет нельзя.

    Фото: 47news

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