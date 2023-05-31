В Неву из Отрадного текут нечистоты — видео

Канализационные стоки в городе Отрадное переливаются через стену очистных сооружений и текут по лесу в Неву. Кадры с места аварии 31 мая показывает 47news.
47news
Пока что неясно, по какой причине канализация начала переливаться через стену очистных. Нечистоты водопадом растеклись по лесу вниз к реке.
Очистные были построены в 60-х и давно идут разговоры о том, что их мощность должна быть увеличена — на 25-тысячный город нынешних
Стоки потекли в лес накануне поздним вечером. Чтобы выяснить и устранить причину поломки, для начала придется все слить —