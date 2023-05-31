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    Из-за аварии на очистных вся канализация Отрадного выливается в Неву. В городе полностью выключают воду

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    Коммунальная авария произошла на очистных сооружениях в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Нечистоты льются прямиком в Неву.

    Как пишет 47news, проблемы начались поздним вечером накануне. К утру 31 мая выяснить причину, по которой канализация утекает в реку, не удалось.

    Чтобы определить проблемное место, придется слить всю канализацию. Для этого в городе 1 июня полностью отключат воду и канализационные насосы — пользоваться туалетом будет нельзя.

    «Резервуары переполнятся, и все пойдет обратно в квартиры», — предупреждают чиновники.

    В Отрадном живет 25 тысяч человек. Очистные принадлежат району, они давно устарели.

    © Фонтанка.Ру

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