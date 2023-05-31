Из-за аварии на очистных вся канализация Отрадного выливается в Неву. В городе полностью выключают воду

Коммунальная авария произошла на очистных сооружениях в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Нечистоты льются прямиком в Неву.

Как пишет 47news, проблемы начались поздним вечером накануне. К утру 31 мая выяснить причину, по которой канализация утекает в реку, не удалось.

Чтобы определить проблемное место, придется слить всю канализацию. Для этого в городе 1 июня полностью отключат воду и канализационные насосы — пользоваться туалетом будет нельзя.

«Резервуары переполнятся, и все пойдет обратно в квартиры», — предупреждают чиновники.