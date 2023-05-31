Семак пообещал болельщикам сюрприз после матча с «Факелом»

Футбольный клуб «Зенит» после последнего домашнего матча в сезоне с воронежским «Факелом» 3 июня планирует провести вместе с болельщиками дискотеку прямо на поле «Газпром Арены» в Петербурге. Главный сине-бело-голубых Сергей Семак 31 мая пообещал сделать еще один сюрприз



«Что касается моей роли на дискотеке — статист. С тех времен больше занимаюсь наблюдением и контролем за ситуацией. Должен же кто-то быть на страже. Что касается самих дискотек, у каждого может быть свое понимание, кому и что нравится. Мне нравятся многие разновидности танцев — приятно смотреть и наблюдать. По поводу дискотеки на футбольном поле — будет не только дискотека, но и сюрприз, подарок клуба нашим болельщикам, который им понравится. Раскрывать подробности, наверное, не могу», — заявил Сергей Семак на брифинге перед игрой.