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    Семак пообещал болельщикам сюрприз после матча с «Факелом»

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    Футбольный клуб «Зенит» после последнего домашнего матча в сезоне с воронежским «Факелом» 3 июня планирует провести вместе с болельщиками дискотеку прямо на поле «Газпром Арены» в Петербурге. Главный сине-бело-голубых Сергей Семак 31 мая пообещал сделать еще один сюрприз

    «Что касается моей роли на дискотеке — статист. С тех времен больше занимаюсь наблюдением и контролем за ситуацией. Должен же кто-то быть на страже. Что касается самих дискотек, у каждого может быть свое понимание, кому и что нравится. Мне нравятся многие разновидности танцев — приятно смотреть и наблюдать. По поводу дискотеки на футбольном поле — будет не только дискотека, но и сюрприз, подарок клуба нашим болельщикам, который им понравится. Раскрывать подробности, наверное, не могу», — заявил Сергей Семак на брифинге перед игрой.

    «Зенит» досрочно стал чемпионом после матча 26 тура против «Спартака» (3:2). Этот титул стал для сине-бело-голубых десятым в истории.

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