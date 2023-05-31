Вслед за AppStore. Приложения «Единой России» исчезли из Google Play

Маркетплейс Google Play отключил все приложения «Единой России». Они недоступны для скачивания до разработки веб-версий, сообщает 31 мая пресс-служба партии.

Google и Apple «установили запрет на легально оплаченные аккаунты «Единой России», не осуществляя возврат абонентской платы», заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. По его словам, решение «не влияет ни на что», кроме временных неудобств — идет работа над тем, чтобы сервисами можно было пользоваться без маркетплейсов.

Накануне партия заявила, что ее приложения удалили из AppStore. В «Единой России» отметили, что восстанавливают приложения в веб-формате, чтобы они работали на устройствах Apple.

