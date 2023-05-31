    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, зап

    760мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.69eur86.51

    Вслед за AppStore. Приложения «Единой России» исчезли из Google Play

    572
    5 комментариев

    Маркетплейс Google Play отключил все приложения «Единой России». Они недоступны для скачивания до разработки веб-версий, сообщает 31 мая пресс-служба партии.

    Google и Apple «установили запрет на легально оплаченные аккаунты «Единой России», не осуществляя возврат абонентской платы», заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. По его словам, решение «не влияет ни на что», кроме временных неудобств — идет работа над тем, чтобы сервисами можно было пользоваться без маркетплейсов.

    Накануне партия заявила, что ее приложения удалили из AppStore. В «Единой России» отметили, что восстанавливают приложения в веб-формате, чтобы они работали на устройствах Apple.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close