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    «Единая Россия» заявила, что ее приложения удалили из AppStore

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    Из маркетплейса AppStore удалили все приложения «Единой России». Во вторник, 30 мая, партия получила об этом уведомление, говорится в публикации ее пресс-службы.

    Специалисты уже восстанавливают приложения в веб-формате, чтобы сервисы работали на устройствах Apple, отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. По его словам, в уведомлении также значилось, что «Единая Россия» «является запрещённой организацией в соответствии с американским законодательством».

    В марте приложения нескольких российских банков пропали из Google Play. Несколько дней назад сообщалось, что популярный картографический сервис 2ГИС больше недоступен в этом же магазине.

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