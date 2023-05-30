«Единая Россия» заявила, что ее приложения удалили из AppStore

Из маркетплейса AppStore удалили все приложения «Единой России». Во вторник, 30 мая, партия получила об этом уведомление, говорится в публикации ее пресс-службы.



Специалисты уже восстанавливают приложения в веб-формате, чтобы сервисы работали на устройствах Apple, отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. По его словам, в уведомлении также значилось, что «Единая Россия» «является запрещённой организацией в соответствии с американским законодательством».

В марте приложения нескольких российских банков пропали из Google Play. Несколько дней назад сообщалось, что популярный картографический сервис 2ГИС больше недоступен в этом же магазине.