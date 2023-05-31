После аудиторских проверок в Петербурге возбудили 14 уголовных дел. Но в связи с чем, в КСП предпочли не уточнять

Контрольно-счетная палата в Петербурге отчиталась о деятельности за прошлый год в Законодательном собрании. Как передает корреспондент «Фонтанки», её глава Константин Желудков не стал называть основных нарушителей.
По словам Желудкова, по итогам проверок аудиторам удалось устранить нарушений на 15 млрд рублей. «Восстановлено в бюджет города 137 млн рублей, — сказал он. — Некоторые чиновники путают эффективность и эффектность».
По итогам проверок возбудили 14 уголовных дел, в том числе по статьям о мошенничестве, нецелевом использовании средств и превышении полномочий. Впрочем, о конкретных поводах для уголовного преследования он рассказывать не стал.
Практически единственное учреждение, о результате проверки которого Желудков чуть подробнее упомянул, — Ленинградский зоопарк. О результатах изучения его хозяйственной деятельности подробно писала «Фонтанка».
О том, почему контрольно-счетная палата выбрала такую закрытую позицию и даже на собственном сайте подробно не отчитывается о своей деятельности, спросила депутат Марина Шишкина. В ответ Желудков сообщил, что раньше после проверок аудиторы часто навешивали клише на ведомства. «Доброе слово слаще меда, злое — страшнее пули. Мы должны дождаться реакции прокуратуры и правительства. Все материалы мы согласовываем с ними»,— ответил Желудков.
Он добавил, что депутатам через спикера Заксобрания аудиторы отправляют результаты проверок с секретным грифом. «Мы отправляем материалы вам, а вы уже ими оперируйте», — заключил он.