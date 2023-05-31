    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, зап

    760мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.69eur86.51

    После аудиторских проверок в Петербурге возбудили 14 уголовных дел. Но в связи с чем, в КСП предпочли не уточнять

    3185
    обсудить

    Контрольно-счетная палата в Петербурге отчиталась о деятельности за прошлый год в Законодательном собрании. Как передает корреспондент «Фонтанки», её глава Константин Желудков не стал называть основных нарушителей.

    По словам Желудкова, по итогам проверок аудиторам удалось устранить нарушений на 15 млрд рублей. «Восстановлено в бюджет города 137 млн рублей, — сказал он. — Некоторые чиновники путают эффективность и эффектность».

    По итогам проверок возбудили 14 уголовных дел, в том числе по статьям о мошенничестве, нецелевом использовании средств и превышении полномочий. Впрочем, о конкретных поводах для уголовного преследования он рассказывать не стал.

    Практически единственное учреждение, о результате проверки которого Желудков чуть подробнее упомянул, — Ленинградский зоопарк. О результатах изучения его хозяйственной деятельности подробно писала «Фонтанка».

    О том, почему контрольно-счетная палата выбрала такую закрытую позицию и даже на собственном сайте подробно не отчитывается о своей деятельности, спросила депутат Марина Шишкина. В ответ Желудков сообщил, что раньше после проверок аудиторы часто навешивали клише на ведомства. «Доброе слово слаще меда, злое — страшнее пули. Мы должны дождаться реакции прокуратуры и правительства. Все материалы мы согласовываем с ними»,— ответил Желудков.

    Он добавил, что депутатам через спикера Заксобрания аудиторы отправляют результаты проверок с секретным грифом. «Мы отправляем материалы вам, а вы уже ими оперируйте», — заключил он.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close