Минус льготы, плюс этажи. Колтуши признали городом

Парламент Ленобласти в первом чтении принял законопроект, который присваивает Колтушам статус города. Обсуждать вопрос не стали.

Как пишет 47news, на заседании ЗакСа 31 мая депутат Саяд Алиев попросил голосовать без лишних слов: вопрос обсуждали неоднократно, губернатору всё давно ясно. Нашлись возражающие, мол, такая позиция противоречит сути заседаний. Но «восставшие» народные быстро сдались с фразой «Да проехали уже».