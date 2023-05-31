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    Минус льготы, плюс этажи. Колтуши признали городом

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    Парламент Ленобласти в первом чтении принял законопроект, который присваивает Колтушам статус города. Обсуждать вопрос не стали.

    Как пишет 47news, на заседании ЗакСа 31 мая депутат Саяд Алиев попросил голосовать без лишних слов: вопрос обсуждали неоднократно, губернатору всё давно ясно. Нашлись возражающие, мол, такая позиция противоречит сути заседаний. Но «восставшие» народные быстро сдались с фразой «Да проехали уже».

    Колтуши решено признать городом, потому что считается, что к 2035 году население деревни вырастет вдвое, до 64 тысяч человек.

    В новом статусе в Колтушах станет дороже электричество, а ряд специалистов лишится доплат за работу в сельской местности, льготная ипотека как в деревнях тоже станет недоступной. На радость строителям, в городе повышается разрешенная высотность — с 9 до 12 этажей.

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