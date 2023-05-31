Парламент Петербурга назначил своего человека в Смольный

Законодательное собрание Петербурга назначило своего представителя в правительстве города. Им стал депутат Михаил Барышников.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», за его назначение 31 мая проголосовали 48 депутатов. Он также сложил с себя полномочия председателя бюджетно-финансового комитета. Новым главой комитета стал, как об этом и сообщала «Фонтанка», Денис Четырбок. За него проголосовали 46 депутатов.

Последние два года должность представителя ЗакСа в правительстве была вакантной — в прошлом созыве парламента её занимал Михаил Бродский, после выборов ему на смену никого не назначили. Кроме того, весной городской парламент изменил законодательство, теперь этот пост может занимать только депутат.