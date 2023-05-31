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    Парламент Петербурга назначил своего человека в Смольный

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    5 комментариев

    Законодательное собрание Петербурга назначило своего представителя в правительстве города. Им стал депутат Михаил Барышников.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», за его назначение 31 мая проголосовали 48 депутатов. Он также сложил с себя полномочия председателя бюджетно-финансового комитета. Новым главой комитета стал, как об этом и сообщала «Фонтанка», Денис Четырбок. За него проголосовали 46 депутатов.

    Последние два года должность представителя ЗакСа в правительстве была вакантной — в прошлом созыве парламента её занимал Михаил Бродский, после выборов ему на смену никого не назначили. Кроме того, весной городской парламент изменил законодательство, теперь этот пост может занимать только депутат.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 5

    Гость31 Мая 2023 в 11:39
    всех дармоедов к стенке
    +0−0
    Гость31 Мая 2023 в 11:27
    смотрящий?
    +0−0
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