На территории Ильского НПЗ под Краснодаром упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (ИНПЗ) в Краснодарском крае ранним утром 31 мая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Беспилотник разбился, не причинив вреда инфраструктуре завода. Пожара не произошло, пострадавших нет. На месте работают специальные службы и правоохранительные органы.
По информации властей, в 9 часов 20 минут упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками.
Двумя днями ранее была отбита атака БПЛА на Ильский нефтеперерабатывающий завод в том же районе. 4 мая после атаки дронов на заводе загорелся резервуар.
Также минувшей ночью, как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после атаки беспилотника тушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.