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    На территории Ильского НПЗ под Краснодаром упал беспилотник

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    2 комментария

    Беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (ИНПЗ) в Краснодарском крае ранним утром 31 мая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

    Беспилотник разбился, не причинив вреда инфраструктуре завода. Пожара не произошло, пострадавших нет. На месте работают специальные службы и правоохранительные органы.

    По информации властей, в 9 часов 20 минут упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками.

    Двумя днями ранее была отбита атака БПЛА на Ильский нефтеперерабатывающий завод в том же районе. 4 мая после атаки дронов на заводе загорелся резервуар.

    Также минувшей ночью, как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после атаки беспилотника тушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

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    Комментарии 2

    Гость31 Мая 2023 в 11:11
    Не стоит внимания👌
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