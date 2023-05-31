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    Две тысячи детей из Донецкой народной республики приедут на лето в Петербург

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    Около двух тысяч детей из Донецкой народной республики приедут на летние каникулы в Петербург. Их ждет отдых в лагере «Дружных» на берегу Финского залива в Курортном районе, а выпускников — праздник «Алые паруса», сообщили 31 мая в пресс-службе аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной.

    Для детей в каждой из пяти смен организуют культурно-образовательную и экскурсионную программы. Отдыхающие во второй смене 487 выпускников школ Мариуполя и 58 выпускников из городов Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватая Донецкой народной республики посетят праздник «Алые паруса». Планируется, что свои аттестаты школьники получат именно в Петербурге.

    Летом 2022 года в петербургском лагере «Дружных» отдохнули 1600 детей из Мариуполя. Смены длились по две недели.

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