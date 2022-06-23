Петербургский лагерь принимает детей из Мариуполя. Старшеклассникам покажут «Алые паруса»

Школьники из Мариуполя прибыли на Ладожский вокзал в Петербурге. Ребят ждёт двухнедельный отдых в лагере «Дружных».
Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, 23 июня лагерь в Зеленогорске примет группу из 360 человек. Отдыхать у Финского залива будут ребята в возрасте от 10 до 19 лет. Старшеклассники посетят праздник выпускников «Алые паруса».
«Ребята посмотрят наш город. Мы им расскажем про историю блокадного Ленинграда, про историю восстановления нашего города. Мне кажется, для них это будет позитивным фактором, они вернутся домой и расскажут своим родителям о том впечатлении, которое они получили от нашего прекрасного города», — сказал Поляков.
Всего за лето в петербургском лагере отдохнут 1600 детей из Мариуполя. Смены будут длиться по две недели. Дети смогут также заниматься конным спортом и посещать контактный зоопарк.