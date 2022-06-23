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    Петербургский лагерь принимает детей из Мариуполя. Старшеклассникам покажут «Алые паруса»

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    6 комментариев

    Школьники из Мариуполя прибыли на Ладожский вокзал в Петербурге. Ребят ждёт двухнедельный отдых в лагере «Дружных».

    Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, 23 июня лагерь в Зеленогорске примет группу из 360 человек. Отдыхать у Финского залива будут ребята в возрасте от 10 до 19 лет. Старшеклассники посетят праздник выпускников «Алые паруса».

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    «Ребята посмотрят наш город. Мы им расскажем про историю блокадного Ленинграда, про историю восстановления нашего города. Мне кажется, для них это будет позитивным фактором, они вернутся домой и расскажут своим родителям о том впечатлении, которое они получили от нашего прекрасного города», — сказал Поляков.

    Всего за лето в петербургском лагере отдохнут 1600 детей из Мариуполя. Смены будут длиться по две недели. Дети смогут также заниматься конным спортом и посещать контактный зоопарк.

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    Комментарии (6)

    RMN
    Лучше бы дам детородного возраста завозили. С демографией беда в стране.
    252674901
    "Дети Мариуполя" это принцы, дети рроссиян-нищие.МаркТвен.
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