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    Спецоперация на Украине

    Пригожин объяснил, зачем нужна всеобщая мобилизация: новости СВО за 31 мая

    События минувшего дня — коротко в одном дайджесте

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    Евгений Пригожин уже побывал в Екатеринбурге и Новосибирске
    Евгений Пригожин уже побывал в Екатеринбурге и НовосибирскеФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти восемь месяцев, 19 октября президент подписал указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы рассказываем о главных событиях дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 мая.

    В Кремле рассказали, введут ли военное положение в России

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. После атаки беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая Кадыров предложил ввести военное положение, чтобы «разом смести всю эту террористическую ячейку». Также глава Чечни заявил, что атака беспилотников не имеет «тактического, стратегического или даже психологического смысла».

    — Введение военного положения во всей России не обсуждается. Никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется, — пояснил Дмитрий Песков.

    Военное положение введено в четырех присоединенных регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — с конца октября прошлого года.

    Депутаты Госдумы предложили разрешить служить по контракту россиянам с судимостью

    Депутаты предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, имеющим судимость или признанным ограниченно годными. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе парламента, его внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

    — В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен, — утверждают авторы проекта в пояснительной записке.

    Инициатива касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени. Судимость не станет препятствием, если речь идет не о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлениях против половой неприкосновенности и других тяжких и особо тяжких правонарушениях. Кроме того, Минобороны сформирует специальный перечень заболеваний, наличие которых не позволит ограниченно годным россиянам поступить на службу.

    Евгений Пригожин снова высказался о всеобщей мобилизации

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Новосибирск, чтобы рассказать о своем новом проекте — «ЧВК Вагнер. Второй фронт». В ходе разговора речь зашла о необходимости всеобщей мобилизации — об этом Пригожин уже говорил днем ранее на аналогичной встрече в Екатеринбурге.

    — Есть необходимость в мобилизации, и она 100% будет обсуждаться. Не нужно сейчас всех убеждать, что второй волны не будет. Пока власть об этом не объявила, безусловно, не требуется говорить: «Срочно все на мобилизацию». Но мы это прекрасно понимаем. Упали беспилотники. Не упали, а прилетели, может, туда, куда хотели, а может, не туда, куда хотели. Но нельзя говорить, что ничего не прилетело, если все Сети заполнены фотографией того балкона, куда они (прилетели. — Прим. ред.). И поэтому нам нельзя скрывать от людей, что эти беспилотники летят, — заявил Пригожин.

    По словам основателя ЧВК «Вагнер», его проект направлен на то, чтобы «выдавать людям ту правдивую информацию, которая заставит общество мобилизоваться».

    — Пока мы не мобилизуемся, мы не выиграем... [спецоперацию], — подытожил Пригожин.

    Из двух округов Белгородской области эвакуируют детей

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о массированном ударе по городу Шебекино. По его словам, в результате обстрела пострадали четыре человека — двоих доставили в больницу с осколочными ранениями, еще двоим оказали помощь на месте.

    — Снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а такжев школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей, — написал Вячеслав Гладков.

    Глава региона добавил, что из Шебекинского и Грайворонского округов с сегодняшнего дня начнут вывозить детей, сегодня первые триста детей будут эвакуированы в Воронеж. Накануне в Шебекино обстреляли пункт временного размещения жителей, погиб один человек, еще два человека получили ранения.

    В Краснодарском крае беспилотники атаковали НПЗ

    В ночь на 31 мая в Краснодарском крае на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) упал беспилотник, это произошло около 4 часов утра. О случившемся сообщил оперштаб Краснодарского края.


    — Аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло, — сказано в сообщении.

    Жизни местных жителей ничего не угрожает, никто не пострадал, ущерба имуществу нет, утверждают в оперштабе. Утром упавший дрон уничтожили взрывотехники в целях безопасности. Также губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал о возгорании на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), по предварительной причине, из-за беспилотника.


    — Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет, — написал он в телеграм-канале, позднее добавив, что возгорание ликвидировано в 04:40 мск.

    Телеграм-канал SHOT писал, что во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута.

    МВД объявило в розыск трех украинских генералов

    Три генерала Украины, в том числе первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник, обвиняемые в гибели более 500 мирных жителей Донбасса, объявлены в розыск. Это следует из базы розыска МВД России. Уточнения, по какой именно статье разыскивают Колесника, в базе нет. Также в списке значатся Александр Локота и Андрей Грищенко, розыск которых ведется по уголовной статье.

    Следственный комитет РФ в марте предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику, а также замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и замкомандующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. В ведомстве отметили, что за время пребывания в должностях с 2016 года в результате их командования боевыми действиями в Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранения получили около тысячи человек.

    Евгений Пригожин уже побывал в Екатеринбурге и Новосибирске
    Евгений Пригожин уже побывал в Екатеринбурге и НовосибирскеФото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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    Комментарии 37

    Гость31 Мая 2023 в 20:59
    Азартный какой.
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