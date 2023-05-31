В Госдуму внесли закон о запрете в России операций по смене пола

В Госдуму РФ внесён закон о запрете смены пола в России, сообщили вечером 30 мая «Ведомости».



Проект закона внесла группа из почти 400 депутатов(всего их в Думе 450) во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Документ предусматривает введение в стране запрета на медицинские операции по смене пола, уточняют «Ведомости» со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента.



Для этого предполагается внести поправки в ФЗ «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Последний планируется дополнить новой статьей — о том, что операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей.

