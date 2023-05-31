В Госдуму внесли закон о запрете в России операций по смене пола

В Госдуму РФ внесён закон о запрете смены пола в России, сообщили вечером 30 мая «Ведомости».
Проект закона внесла группа из почти 400 депутатов(всего их в Думе 450) во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Документ предусматривает введение в стране запрета на медицинские операции по смене пола, уточняют «Ведомости» со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента.
Для этого предполагается внести поправки в ФЗ «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Последний планируется дополнить новой статьей — о том, что операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей.
«Медицинским работникам запрещается...формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — сказано в проекте документа(цитата по «Ведомостям»).
Напомним, совершенно обратный вектор законотворческой работы наблюдается в последнее время, например, на Кипре. «Фонтанка» писала об этом. В Республике Кипр теперь считается преступлением даже просто отговаривать кого-либо от смены пола, так решил 25 мая местный парламент. Иначе тюрьма.