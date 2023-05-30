Футболиста «Спартака» подозревают в причастности к контрабанде наркотиков

Прокуратура Нидерландов обвиняет футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в контрабанде двух партий наркотиков общим весом в 1 370 килограммов. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Nu.nl.

Следствие считает Промеса причастным к ввозу двух партий наркотического вещества, перехваченного в бельгийском Антверпене в 2020 году.

Как уточняет РИА Новости, в марте суд Амстердама перенес вынесение приговора футболисту по делу о нанесении ножевых ранений. По данным СМИ, Промес в июле 2020 года поссорился со своим двоюродным братом на вечеринке и ударил его ножом.