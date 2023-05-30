    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    4 м/с, зап

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.69eur86.51

    Атака беспилотников на Москву — видеоверсия

    774
    2 комментария

    Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), они же беспилотники, атаковали столицу России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Минобороны говорит, что дронов было восемь: три из них подавили средства радиоэлектронной борьбы, еще пять сбил «Панцирь-С» в Подмосковье.

    Несколько зданий были повреждены обломками, в том числе — жилые дома. Специалисты оценили повреждения как незначительные. Два человека обратились за медицинской помощью.

    Вот, что рассказывают очевидцы событий:

    — Мы живем на 15-м этаже, взрыв был по 14-му этажу.

    — Прямо взрыв?

    — Мы ничего не услышали абсолютно, в том-то и дело. Проснулись только от звуков в дверь, когда нам позвонили милиционеры и сказали, что всех эвакуируют. Он, видимо, влетел в окно, ударился и упал. Мы, наверное, поэтому не услышали. Я не знаю, — рассказала Дарья Гун, жительница одного из домов по Ленинскому проспекту в Москве.

    «Неестественный какой-то такой звук произошел. Единственное, скажу, что в этот момент в квартире три молодых девчонки находились, 18-летние, спали. У них нормальное состояние. Они потом поняли», — рассказал сосед девушек из квартиры, где обломки беспилотника разбили окно.

    — Вот такая дыра там в стене. Люди не пострадали, но посекло осколками, говорят, — рассказал Андрей Олов, житель дома на Ленинском.

    Серьезно никто не пострадал. Обломки беспилотников упаковали в коробки и увезли. СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Беспилотники атаковали Москву
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close