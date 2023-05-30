Атака беспилотников на Москву — видеоверсия

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), они же беспилотники, атаковали столицу России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Минобороны говорит, что дронов было восемь: три из них подавили средства радиоэлектронной борьбы, еще пять сбил «Панцирь-С» в Подмосковье.



Несколько зданий были повреждены обломками, в том числе — жилые дома. Специалисты оценили повреждения как незначительные. Два человека обратились за медицинской помощью.

Вот, что рассказывают очевидцы событий:

— Мы живем на 15-м этаже, взрыв был по 14-му этажу.



— Прямо взрыв?

— Мы ничего не услышали абсолютно, в том-то и дело. Проснулись только от звуков в дверь, когда нам позвонили милиционеры и сказали, что всех эвакуируют. Он, видимо, влетел в окно, ударился и упал. Мы, наверное, поэтому не услышали. Я не знаю, — рассказала Дарья Гун, жительница одного из домов по Ленинскому проспекту в Москве.



«Неестественный какой-то такой звук произошел. Единственное, скажу, что в этот момент в квартире три молодых девчонки находились, 18-летние, спали. У них нормальное состояние. Они потом поняли», — рассказал сосед девушек из квартиры, где обломки беспилотника разбили окно.

