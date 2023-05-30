В Мытищах BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Три человека попали в больницу

В подмосковных Мытищах автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил людей утром 30 мая. Инцидент произошел у дома 17 по Олимпийскому проспекту, сообщает прокуратура Московской области и публикует видеозапись происшествия.
Прокуратура Московской области
По предварительной информации, водитель врезался в попутный автомобиль, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 16-летнему подростку оказали медицинскую помощь на месте.
Кто был за рулем BMW, пока не сообщается.
В ГУ МВД России по Московской области, заявили, что по факту ДТП проводится проверка. Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.