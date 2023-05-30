«Муж всегда говорит: у нас всё будет хорошо». Многодетной маме нужна помощь в борьбе с раком

Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, в апреле запустил сбор средств, чтобы помочь своим подопечным, которые нуждаются в срочной пересадке костного мозга. Всего планируется собрать девять миллионов рублей. На данный момент собрано уже больше половины и многим удалось помочь. Но ещё есть те, кто продолжает ждать свой второй день рождения. В фонде «Фонтанке» рассказали историю одной из своих подопечных — многодетной мамы.

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Виктория удивилась, когда в прошлом году после зимних каникул почувствовала нежелание возвращаться на любимую работу в школу. Сильную усталость врачи объяснили низким гемоглобином и назначили капельницы и переливания крови. Но однажды она не смогла пройти шесть шагов от калитки до домашнего крыльца и поняла, что ситуация серьёзнее, чем кажется. Эти опасения подтвердились — у Виктории обнаружили острый миелоидный лейкоз. Ситуация усугублялась тем, что болезнь оказалась нечувствительной к стандартному лечению.



«Когда положили в больницу, стала звонить каждому в семье и сообщать. Тяжело было. Видела, что у старшей дочери лицо было заплаканное. Один сын тогда был в командировке в Крыму, второй — в армии, спрашивают: мам, а ты чего в больнице лежишь? Младшие и муж дома. Муж сразу сказал: у нас всё будет хорошо».



Лариса, Женёк, Серёга, Коленька, Дариша — у Виктории и Константина Тулуповых пятеро детей и двое внуков, дети Ларисы. Она живёт в трёх часах езды от родителей, в Иркутске, и работает на авиационном заводе. Женя и Серёжа пока работают в родной деревне в интернате для престарелых, младшие дети учатся в школе. В течение последнего года Виктория видится со всеми ними очень редко и урывками, когда отпускают из больницы между курсами лечения.



«Дети, даже младшие, у нас, конечно, самостоятельные. Дариша вот четвёртый класс окончила без меня почти отличницей. Готовит дома что-то, сегодня, знаю, кекс испекла. Даже иногда на мальчишек прикрикнет старших, если они беспорядок разведут. Очень ответственная и заботливая девочка. Позвонит мне, смотрит-смотрит и вдруг говорит: «Мама, давай попозже позвоню, ложись отдыхай».



Иркутские врачи тесно сотрудничают с клиникой НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой в Петербурге, где лечат заболевания крови. Поэтому документы Виктории быстро отправили петербургским гематологам, а те сказали, что самый эффективный способ лечения в этой ситуации — трансплантация костного мозга. Донора нашли быстро — в российском регистре. Теперь нужно найти 429 588 рублей на оплату его обследования. Это необходимо, чтобы окончательно подтвердить, что реципиент и донор совместимы, а трансплантация для них обоих будет безопасной.



Виктория обратилась в петербургский благотворительный фонд AdVita. Он помогает людям, которые со всей страны приезжают в Петербург лечиться от рака. Здесь есть одна из лучших в мире клиник, где проводят трансплантации костного мозга всех видов взрослым и детям. Женщина планирует ехать на лечение с сыном Серёжей, так как врачи настаивают, чтобы пациенты приезжали с сопровождающими. С Сергеем у неё особая связь: мало того, что он родился в её день рождения, у них одинаковый характер. А ещё он её беспрестанно смешит и всегда говорит, что плохих ситуаций не бывает.



Виктория не единственная подопечная AdVita, которая нуждается в пересадке костного мозга. Сама по себе трансплантация оплачивается государством по квоте. Но пациенту нужно оплатить подготовку и обследование потенциального донора. Если донор найден в российском регистре, это стоит от 310 до 450 тысяч рублей. Возможность самостоятельно справиться с этими расходами есть далеко не у всех, поэтому люди обращаются в благотворительные организации.



Чтобы помочь людям, которые ждут своего второго дня рождения (так подопечные называют дату трансплантации), фонд запустил сбор средств на обследование потенциальных доноров. Всего планируется собрать девять миллионов рублей. На данный момент собрано пять миллионов. И уже удалось помочь более десяти нуждающимся в пересадке.



«Справляться с трудностями нашим подопечным помогают не только их родные и близкие, врачи и сотрудники фонда, но и жертвователи. Мы продолжаем собирать девять миллионов рублей на оплату обследования доноров для подопечных — нам осталось найти еще четыре миллиона рублей», — сказали в фонде.

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