Фонд AdVita запустил сбор средств для тех, кто ждёт своего второго дня рождения — пересадки костного мозга

В апреле благотворительному фонду AdVita исполнился 21 год. Все эти годы он помогает детям и взрослым со всей страны, которые лечатся от онкологических заболеваний в клиниках Петербурга. В свой день рождения фонд запустил сбор средств, чтобы помочь тем, кто этой весной ждёт своего второго дня рождения — так подопечные часто называют дату трансплантации костного мозга. Сегодня помощь требуется 24 взрослым пациентам, которым назначена трансплантация в апреле и мае этого года. Для того чтобы оплатить счета, фонду необходимо собрать 9 миллионов рублей .

Большинство подопечных фонда AdVita — люди с онкогематологическими заболеваниями. Основной метод лечения при заболеваниях крови — химиотерапия. Токсичными веществами убивают больные стволовые клетки, и костный мозг восстанавливается здоровыми. Но бывают особо тяжелые случаи. Тогда спасти человека может только трансплантация костного мозга от генетически совместимого донора. Это сложная медицинская процедура, которая проводится далеко не в каждой клинике (их меньше 30 на всю страну). Одним из ведущих центров является НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в Петербурге.

И хотя сама по себе трансплантация оплачивается государством по квоте, пациенту нужно оплатить расходы, связанные с подготовкой и обследованием потенциального донора. Если донор найден в российском регистре, это стоит от 310 до 450 тысяч рублей. Возможность самостоятельно справиться с этими расходами есть далеко не у всех, поэтому люди обращаются в благотворительные организации. Ежегодно AdVita помогает в оплате обследований доноров костного мозга для 50–70 человек.



«Приоритетом нашей работы является всемерная поддержка пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, и петербургских клиник, которые эти трансплантации проводят для пациентов со всей России. В таких трансплантациях нуждается ежегодно порядка 10 тысяч пациентов, для многих из которых это единственный шанс не только остаться живым, но и полностью излечиться. Реально в России таких трансплантаций проводится раз в пять меньше, чем надо, и работы тут непочатый край. Прямо сейчас нам необходимо оплатить поиск доноров для 24 пациентов, большинство из этих людей не может ждать. Поэтому мы объявляем срочный сбор 9 миллионов рублей на эти цели», — говорит Павел Гринберг, исполнительный директор фонда AdVita.

