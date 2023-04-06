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    Фонд AdVita запустил сбор средств для тех, кто ждёт своего второго дня рождения — пересадки костного мозга

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    В апреле благотворительному фонду AdVita исполнился 21 год. Все эти годы он помогает детям и взрослым со всей страны, которые лечатся от онкологических заболеваний в клиниках Петербурга. В свой день рождения фонд запустил сбор средств, чтобы помочь тем, кто этой весной ждёт своего второго дня рождения — так подопечные часто называют дату трансплантации костного мозга. Сегодня помощь требуется 24 взрослым пациентам, которым назначена трансплантация в апреле и мае этого года. Для того чтобы оплатить счета, фонду необходимо собрать 9 миллионов рублей.

    Большинство подопечных фонда AdVita — люди с онкогематологическими заболеваниями. Основной метод лечения при заболеваниях крови — химиотерапия. Токсичными веществами убивают больные стволовые клетки, и костный мозг восстанавливается здоровыми. Но бывают особо тяжелые случаи. Тогда спасти человека может только трансплантация костного мозга от генетически совместимого донора. Это сложная медицинская процедура, которая проводится далеко не в каждой клинике (их меньше 30 на всю страну). Одним из ведущих центров является НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в Петербурге.

    И хотя сама по себе трансплантация оплачивается государством по квоте, пациенту нужно оплатить расходы, связанные с подготовкой и обследованием потенциального донора. Если донор найден в российском регистре, это стоит от 310 до 450 тысяч рублей. Возможность самостоятельно справиться с этими расходами есть далеко не у всех, поэтому люди обращаются в благотворительные организации. Ежегодно AdVita помогает в оплате обследований доноров костного мозга для 50–70 человек.

    «Приоритетом нашей работы является всемерная поддержка пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, и петербургских клиник, которые эти трансплантации проводят для пациентов со всей России. В таких трансплантациях нуждается ежегодно порядка 10 тысяч пациентов, для многих из которых это единственный шанс не только остаться живым, но и полностью излечиться. Реально в России таких трансплантаций проводится раз в пять меньше, чем надо, и работы тут непочатый край. Прямо сейчас нам необходимо оплатить поиск доноров для 24 пациентов, большинство из этих людей не может ждать. Поэтому мы объявляем срочный сбор 9 миллионов рублей на эти цели», — говорит Павел Гринберг, исполнительный директор фонда AdVita.

    На данный момент собрано около 800 тысяч рублей. Если вы хотите помочь, это можно сделать на сайте проекта — https://event.advita.ru/birthday. Там также можно узнать истории тех, кто ждёт свой второй день рождения.

    Что такое трансплантация костного мозга

    Костный мозг — важнейший орган человеческого организма. В нем живут так называемые гемопоэтические стволовые клетки, которые производят все нужные для жизни рабочие клетки крови. Видов рабочих клеток много, и каждая из них для чего-то нужна: например, эритроциты переносят кислород, тромбоциты препятствуют кровотечениям, лейкоциты борются с инфекциями. Стволовая клетка может произвести любую рабочую — в зависимости от того, что в данный момент организму нужно.

    Но в этой системе может случиться сбой. Например, стволовая клетка вместо рабочих начинает производить и выбрасывать в кровь бласты — незрелые клетки, которые никогда не созреют и не будут работать. Бласты вытесняют из крови рабочие клетки, и человек заболевает лейкозом. Или, к примеру, стволовые клетки почему-то начинают производить недостаточно рабочих, и это приводит к разным опасным для жизни иммунодефицитам и злокачественным анемиям.

    Основной метод лечения при заболеваниях крови — химиотерапия. Токсичными веществами убивают больные стволовые клетки, и костный мозг восстанавливается здоровыми. Но бывают особо тяжелые случаи. Тогда спасти человека может только трансплантация здоровых гемопоэтических клеток от генетически совместимого донора. Сперва на совместимость проверяют близких родственников. Если они не подходят, врачи начинают поиск неродственных доноров.

    О фонде

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

    В 2022 году за адресной помощью в фонд обратились 830 человек, которые приехали в Петербург на лечение со всей страны.

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