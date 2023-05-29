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    На Феодосийской мотоциклиста остановила «Мазда», на Народной — новенький «Мицубиси»

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    Двое мотоциклистов пострадали в авариях в Калининском и Невском районах Петербурга 29 мая. Первый уехал в больницу в день своего 43-летия, пишут в соцсетях.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что 43-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на Феодосийской, 4. По предварительным данным, около 17:40 он не разъехался с 73-летним водителем «Мазды», который при повороте налево не предоставил преимущество «Ямахе».

    Еще один мотоциклист столкнулся с «Мицубиси» на Народной улице, 87а, сообщают в группе ««Мотосолидарность ДТП». В комментариях отмечают, что за рулем автомобиля была девушка, недавно получившая права.

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    «Машину купила сегодня. Страховки нет. У пилота третий сезон, а девочка направо с третьего ряда шла», — пишет подписчица группы Алина. Она добавила, что 40-летнего пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Накануне вечером его ровесник на «Сузуки» разбился об отбойник на трассе «Сортавала» в Ленобласти. Мужчина погиб на месте.

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