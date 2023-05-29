На Феодосийской мотоциклиста остановила «Мазда», на Народной — новенький «Мицубиси»

Двое мотоциклистов пострадали в авариях в Калининском и Невском районах Петербурга 29 мая. Первый уехал в больницу в день своего
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что
Еще один мотоциклист столкнулся с «Мицубиси» на
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«Машину купила сегодня. Страховки нет. У пилота третий сезон, а девочка направо с третьего ряда шла», — пишет подписчица группы Алина. Она добавила, что
Накануне вечером его ровесник на «Сузуки» разбился об отбойник на трассе «Сортавала» в Ленобласти. Мужчина погиб на месте.