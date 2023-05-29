На Феодосийской мотоциклиста остановила «Мазда», на Народной — новенький «Мицубиси»

Двое мотоциклистов пострадали в авариях в Калининском и Невском районах Петербурга 29 мая. Первый уехал в больницу в день своего 43-летия , пишут в соцсетях.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что 43-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на Феодосийской, 4 . По предварительным данным, около 17:40 он не разъехался с 73-летним водителем «Мазды», который при повороте налево не предоставил преимущество «Ямахе».