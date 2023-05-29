Мотоциклист разбился об отбойник на трассе «Сортавала» в Ленобласти

Петербуржец погиб в мото-ДТП в Ленинградской области. Смертельная авария произошла вечером 28 мая на трассе «Сортавала» в Приозерском районе.



В 17:10 на 56-м километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала», недалеко от развязки с дорогой 41А-025 «Ушково — Гравийное», 40-летний петербуржец на личном мотоцикле Suzuki по неустановленной причине врезался в силовое ограждение справа по ходу движения. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 мая.

В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Известно, что за 2022–2023 годы он ни разу не привлекался за нарушения ПДД. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.