Путин разрешил проводить выборы в регионах с военным положением: новости СВО за 29 мая

Регионам где введено военное положение, разрешили проводить выборы, но только после согласования с ЦИК и Минобороны Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 мая.



Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии Президент Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии и возложить на него полномочия принимать оперативные решения. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, президент постановил: образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации; возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор Фонд Wikimedia Foundation Inc. подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор — он просит признать незаконным требование заблокировать доступ к ряду публикаций в «Википедии». Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Тверского суда Москвы, административные иски суд рассмотрит 10 июля. В 2023 году Wikimedia получил несколько штрафов за то, что не удалял из «Википедии» фейки о СВО, информацию об организациях, признанных в РФ экстремистскими, и другую запрещенную России информацию. Общая сумма штрафов, назначенных фонду по этим делам, составила около 10 млн рублей.



В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке В Краснодаре официально запретили вывески на иностранном языке. Как стало известно 93.RU, запрет на использование иностранного языка и транслитерации на вывесках депутаты приняли на заседании думы Краснодара 29 мая, согласовывая новые правила благоустройства.

— Иностранный язык — язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации, — уточняется в поправке.



Новые правила благоустройства вступят в силу 1 сентября 2023 года. У предпринимателей будет год на то, чтобы заменить вывески. Те, у кого бизнес находится на магистральных улицах и в границах исторического центра города, должны будут привести в порядок внешний вид помещений и вывески до 1 марта 2024 года. Использовать иностранный логотип или надпись в названии могут только те компании, которые зарегистрировали это слово (группу слов или знак с латинской буквой) в качестве товарного знака.



В Грузии объяснили, почему не будут присоединяться к санкциям против Москвы Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью газете «Квирис палитра» объяснил, почему Тбилиси не планирует присоединяться к санкциям против Москвы. По его словам, в случае вооруженного конфликта с Россией Грузия останется одна, и «никто не будет воевать» на ее стороне. — Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев, — заявил Папуашвили.

Украина перенесла празднование Дня Победы в стране на 8 мая Верховная рада Украины утвердила перенос Дня Победы на 8 мая. Как рассказал у себя в телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), за принятие документа проголосовали 317 депутатов при 226 минимально необходимых. — 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально, — написал он. — В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий в стране 9 мая Днем Европы, и внес в Раду законопроект о переносе Дня Победы. Глава Крыма заявил, что полуострову ничего не угрожает Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью спецкорреспонденту «России-24» Ольге Курлаевой заявил, что в Крым не зайдет ни один украинский солдат, но омтетил, что недооценивать ВСУ нельзя. — Естественно, если ВСУ удастся найти узкое место на линии боевого соприкосновения и частично сдвинуть наши позиции — это всё будет сразу превращено в большую пиар-кампанию с целью насыщения современным вооружением, — отметил Аксенов. — Повторюсь — недооценивать ситуацию в свете того, что с нами воюют страны с самой передовой высокоточной технологией нельзя. А в части «сухопутки» — повторюсь, что мы готовы очень серьезно. Крыму не угрожает в этой части ничего, гарантирую.

В Киеве рассказали, в каком случае возможны переговоры с Россией Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica рассказал, что все предложения, кроме украинской формулы мира, предоставляются с учетом поддержки РФ, поэтмоу Киев не будет их принимать. — Любой компромисс с Российской Федерацией — это прямой путь к эскалации. Главный пункт мирного плана — вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого, — отметил Подоляк. Путин разрешил проводить выборы в регионах с военным положением Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий запрет на проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления в субъектах РФ, где введено военное положение. Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает, что глава региона, где введено военное положение, вправе предложить ЦИК РФ провести выборы или референдум на территории соответствующего субъекта — «не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования». После этого избирком должен проконсультироваться с Минобороны и ФСБ и вынести финальное решение.

Если подготовка и проведение выборов и референдума на территории региона представляют опасность для граждан, ЦИК должен их отложить и незамедлительно сообщить об этом президенту. Возобновить кампанию могут «при устранении обстоятельств, послуживших причиной для отложения выборов».

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов региона. Как рассказал он у себя в телеграм-канале, под обстрел попали два промышленных предприятия, в результате чего в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, пострадали четыре человека — один попал в реанимацию в тяжелом состоянии, еще трое получили травмы средней тяжести. На втором предприятии видимых повреждений и пострадавших нет. Также, по словам Гладкова, обстрелы были в селе Новая Таволжанка (пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи) и в селе Козинка (попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась).

Польша закроет границы для российских грузовиков С 1 июня Министерство внутренних дел и администрации Польши закроет движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Об этом сообщается в «Официальном вестнике».

О намерении закрыть границу для российских и белорусских грузовиков Польша говорила 26 мая — тогда польские власти опубликовали проект распоряжения правительства. Грузовое движение будет приостановлено «до особого распоряжения».