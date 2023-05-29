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    Лондонский «Арсенал» удалил пост с поздравлением Аршавина после критики украинских пользователей

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    Английский футбольный клуб «Арсенал» удалил в понедельник, 29 мая, из своих соцсетей поздравление Андрея Аршавина с днём рождения спустя восемь часов после публикации. Произошло это после того, как украинские пользователи массово стали писать в комментариях о том, что такие посты неприемлемы.

    Изначально пост содержал видео легендарного покера Аршавина, который тот забил 29 апреля 2009 года в ворота «Ливерпуля», а также текстовое сообщение: «Желаем тебе хорошего дня, Андрей».

    Добавим, что сегодня Андрею Аршавину исполнилось 42 года.

    Сборная России по футболу в своем паблике во «ВКонтакте» прокомментировала ситуацию словами: «Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть вашу историю!»

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    ФутболАндрей АршавинАрсенал
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