Лондонский «Арсенал» удалил пост с поздравлением Аршавина после критики украинских пользователей

Английский футбольный клуб «Арсенал» удалил в понедельник, 29 мая, из своих соцсетей поздравление Андрея Аршавина с днём рождения спустя восемь часов после публикации. Произошло это после того, как украинские пользователи массово стали писать в комментариях о том, что такие посты неприемлемы.

Изначально пост содержал видео легендарного покера Аршавина, который тот забил 29 апреля 2009 года в ворота «Ливерпуля», а также текстовое сообщение: «Желаем тебе хорошего дня, Андрей».

Добавим, что сегодня Андрею Аршавину исполнилось 42 года.