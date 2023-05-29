В Москве после пожара нашли тело мужчины, пристегнутого наручником к посудомойке

После пожара в одной из квартир в Москве нашли тело 32-летнего мужчины. Предварительно, он был пристегнут наручником к посудомоечной машине. Об этом 29 мая сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.



Спасатели тушили огонь в доме на Бойцовой улице. Известно, что погибший систематически употреблял алкогольные напитки.