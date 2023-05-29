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    В Москве после пожара нашли тело мужчины, пристегнутого наручником к посудомойке

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    13 комментариев

    После пожара в одной из квартир в Москве нашли тело 32-летнего мужчины. Предварительно, он был пристегнут наручником к посудомоечной машине. Об этом 29 мая сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

    Спасатели тушили огонь в доме на Бойцовой улице. Известно, что погибший систематически употреблял алкогольные напитки.

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    «Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — добавили в ведомстве.

    Установление обстоятельств произошедшего контролирует Преображенская межрайонная прокуратура.

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    Комментарии 13

    Гость29 Мая 2023 в 17:32
    Зато не мигрант! 🤭
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