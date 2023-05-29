Прокуратура Пермского края проверит соцслужбы после гибели ребенка из многодетной семьи в коляске от ожогов

К делу о смерти семимесячного ребенка от ожогов в селе Култаево подключилась прокуратура Пермского края, которая проверит и даст оценку действиям субъектов профилактики. Соседи многодетной семьи, в которой, по их словам, погибает уже второй младенец, утверждают, что супружеская пара ведет асоциальный образ жизни, а двоих детей после случившегося органы опеки из семьи забирать не стали.



Как пишет 29 мая пресс-служба прокуратуры региона, трое несовершеннолетних детей в день, когда произошла трагедия, были дома одни. Один из них из-за неосторожного обращения с огнём причинил самому младшему ребенку ожоги, от которых малыш умер в больнице. СК Пермского края ранее сообщал, что одеяло, в которое был завернут ребенок, случайно поджег его трехлетний брат, но при этом дети были дома под присмотром матери, которая отвлеклась.

