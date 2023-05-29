Прокуратура Пермского края проверит соцслужбы после гибели ребенка из многодетной семьи в коляске от ожогов

К делу о смерти семимесячного ребенка от ожогов в селе Култаево подключилась прокуратура Пермского края, которая проверит и даст оценку действиям субъектов профилактики. Соседи многодетной семьи, в которой, по их словам, погибает уже второй младенец, утверждают, что супружеская пара ведет асоциальный образ жизни, а двоих детей после случившегося органы опеки из семьи забирать не стали.
Как пишет 29 мая пресс-служба прокуратуры региона, трое несовершеннолетних детей в день, когда произошла трагедия, были дома одни. Один из них из-за неосторожного обращения с огнём причинил самому младшему ребенку ожоги, от которых малыш умер в больнице. СК Пермского края ранее сообщал, что одеяло, в которое был завернут ребенок, случайно поджег его трехлетний брат, но при этом дети были дома под присмотром матери, которая отвлеклась.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которых проживали и находились дети, в случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, рассказали в ведомстве.
Соседка семьи рассказала 59.RU, что раньше у пары было четверо детей, но месячный ребенок, убеждена женщина, погиб по неосторожности родителей. Грудничка якобы оставили на балконе, где он замерз насмерть, хотя официального подтверждения данной информации нет.
По словам женщины, муж и жена живут на детские пособия, постоянно пьют и нигде не работают, а дети, старшему из которых 12 лет, находятся без присмотра.
Собеседница издания считает, что мать уснула с сигаретой рядом с коляской, искра попала на плед, который загорелся. Пожар, по ее словам, обнаружил 12-летний сын и пытался потушить. Женщина говорит, что родители пытались избавиться от улик, а именно от пледа и коляски, которые выбросили на помойку у дома.