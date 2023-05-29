    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur85.92

    В Прикамье у многодетной семьи в коляске сгорел ребенок. Соседи говорят, что ранее у супругов насмерть замерз младенец

    26311
    31 комментарий

    Семимесячный ребенок погиб от ожогов в селе Култаево Пермского края. По одной из версий, одеяло в коляске с малышом поджег его трехлетний брат. По другой версии, причиной стала непогашенная сигарета, с которой уснула мать. Соседи говорят, что случай гибели детей в многодетной семье не первый. В случившемся разбирается Следственный комитет региона.

    Как 29 мая сообщает краевой СК, инцидент произошел накануне. По версии следствия, мать находилась дома вместе с двумя сыновьями семи месяцев и трех лет. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором был младенец. Малыша госпитализировали с ожогами, но спасти его не удалось.

    Фото: 59.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В настоящее время опрошены очевидцы произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

    Соседка семьи рассказала 59.RU, что раньше у пары было четверо детей, но месячный ребенок, как она утверждает, погиб по неосторожности родителей. Грудничка якобы оставили на балконе, где он замерз насмерть, хотя официального подтверждения данной информации нет.

    По словам женщины, на семью много жалоб: родители живут на детские пособия, постоянно пьют и нигде не работают. Дети, старшему из которых 12 лет, находятся без присмотра.

    Собеседница издания считает, что мать уснула с сигаретой рядом с коляской, искра попала на плед, который загорелся. Пожар, по ее словам, обнаружил 12-летний сын и пытался потушить. Женщина говорит, что родители пытались избавиться от улик, а именно от пледа и коляски, которые выбросили на помойку у дома.

    Женщина добавила, что после случившего двух других детей оставили с родителями. 59.RU направил запрос в министерство социального развития Прикамья.

    Фото: 59.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 31

    Гость29 Мая 2023 в 14:09
    плюс и минус.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close