В Прикамье у многодетной семьи в коляске сгорел ребенок. Соседи говорят, что ранее у супругов насмерть замерз младенец

Семимесячный ребенок погиб от ожогов в селе Култаево Пермского края. По одной из версий, одеяло в коляске с малышом поджег его трехлетний брат. По другой версии, причиной стала непогашенная сигарета, с которой уснула мать. Соседи говорят, что случай гибели детей в многодетной семье не первый. В случившемся разбирается Следственный комитет региона.

Как 29 мая сообщает краевой СК, инцидент произошел накануне. По версии следствия, мать находилась дома вместе с двумя сыновьями семи месяцев и трех лет. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором был младенец. Малыша госпитализировали с ожогами, но спасти его не удалось.

В настоящее время опрошены очевидцы произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Соседка семьи рассказала 59.RU, что раньше у пары было четверо детей, но месячный ребенок, как она утверждает, погиб по неосторожности родителей. Грудничка якобы оставили на балконе, где он замерз насмерть, хотя официального подтверждения данной информации нет.

По словам женщины, на семью много жалоб: родители живут на детские пособия, постоянно пьют и нигде не работают. Дети, старшему из которых 12 лет, находятся без присмотра.