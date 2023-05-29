В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранном языке

Использовать иностранный язык и транслитерацию на вывесках запретили в Краснодаре по решению городской думы. Исключение сделали только для компаний, которые зарегистрировали слово на иностранном языке в качестве товарного знака, пишет 29 мая 93.RU.
Депутаты уточнили, что запрещенным на вывесках иностранным языком является язык, «народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, а также язык, не относящийся к языкам народов РФ».
Новые правила благоустройства вступают в силу с 1 сентября, но предпринимателям дается год на смену вывесок. Владельцы бизнеса на магистральных улицах и в границах исторического центра города должны будут сменить вывески до 1 марта 2024 года.
Как отмечает 93.RU, большое число вывесок на английском языке в феврале этого года во время объезда города возмутило мэра Краснодара Евгения Наумова. Градоначальник решил русифицировать их, потому что сейчас всё «как-то непатриотично».
После этого в городе прошли публичные слушания по вопросам изменения правил благоустройства. Кроме вывесок в Краснодаре планируют привести к единому стилю киоски, изменить внешний вид остановок общественного транспорта, а также включить в правила благоустройства такие понятия, как «стрит-арт», «мурал» и «граффити».