В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранном языке

Использовать иностранный язык и транслитерацию на вывесках запретили в Краснодаре по решению городской думы. Исключение сделали только для компаний, которые зарегистрировали слово на иностранном языке в качестве товарного знака, пишет 29 мая 93.RU.



Депутаты уточнили, что запрещенным на вывесках иностранным языком является язык, «народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, а также язык, не относящийся к языкам народов РФ».



Новые правила благоустройства вступают в силу с 1 сентября, но предпринимателям дается год на смену вывесок. Владельцы бизнеса на магистральных улицах и в границах исторического центра города должны будут сменить вывески до 1 марта 2024 года.

