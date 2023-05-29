    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur85.92

    В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранном языке

    1081
    15 комментариев

    Использовать иностранный язык и транслитерацию на вывесках запретили в Краснодаре по решению городской думы. Исключение сделали только для компаний, которые зарегистрировали слово на иностранном языке в качестве товарного знака, пишет 29 мая 93.RU.

    Депутаты уточнили, что запрещенным на вывесках иностранным языком является язык, «народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, а также язык, не относящийся к языкам народов РФ».

    Новые правила благоустройства вступают в силу с 1 сентября, но предпринимателям дается год на смену вывесок. Владельцы бизнеса на магистральных улицах и в границах исторического центра города должны будут сменить вывески до 1 марта 2024 года.

    Как отмечает 93.RU, большое число вывесок на английском языке в феврале этого года во время объезда города возмутило мэра Краснодара Евгения Наумова. Градоначальник решил русифицировать их, потому что сейчас всё «как-то непатриотично».

    После этого в городе прошли публичные слушания по вопросам изменения правил благоустройства. Кроме вывесок в Краснодаре планируют привести к единому стилю киоски, изменить внешний вид остановок общественного транспорта, а также включить в правила благоустройства такие понятия, как «стрит-арт», «мурал» и «граффити».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость29 Мая 2023 в 15:30
    О, ужас.....!)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close